ВСК: Спрос на страхование грузоперевозок вырос на 21% за 2023 год

По итогам 2023 года зафиксирован активный рост спроса на страхование грузоперевозок легковых авто и запчастей, продуктов питания, товаров народного потребления, мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров для них, электронных компонентов, медикаментов, косметику и парфюмерию.