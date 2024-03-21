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ВСК: Спрос на страхование грузоперевозок вырос на 21% за 2023 год

ВСК: Спрос на страхование грузоперевозок вырос на 21% за 2023 год

По итогам 2023 года зафиксирован активный рост спроса на страхование грузоперевозок легковых авто и запчастей, продуктов питания, товаров народного потребления, мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров для них, электронных компонентов, медикаментов, косметику и парфюмерию.

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