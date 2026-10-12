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Царьград

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Кольцово запустило чартеры Siam Wings в Таиланд на Airbus A330

Кольцово запустило чартеры Siam Wings в Таиланд на Airbus A330

Первый борт Siam Wings Airlines вылетел из екатеринбургского аэропорта Кольцово вечером в субботу, открыв чартерное сообщение с Краби, Утапао и Пхукетом на самолёте Airbus A-330-200 вместимостью 345 пассажиров.

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