Какой очаровашка! Ева Лонгория показала подросшего сына

Актриса впечатлила своей формой. Ева Лонгория с сыном LEGION-MEDIAЗвезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория на днях была замечена на семейной прогулке вместе со своим четырехлетним сыном, а также с 55-летним супругом Хосе Бастоном.