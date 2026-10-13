Кто заменит Юру Борисова в спектакле «Гамлет» в МХТ имени Чехова

О том, что спектакль "Гамлет", главную роль в котором исполнял актёр Юра Борисов, ждут перемены, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.
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