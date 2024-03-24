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25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной — часть 2

25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной — часть 2

На сегодняшний день типичным портретом специалиста инженерно-авиационной службы ВВС Польши является поляк в возрасте 45–50 лет со средним или специальным образованием, не обладающий знанием английского языка.

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