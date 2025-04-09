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Закон, порядок, государство

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Командующий 51-й армией Южного военного округа вручил Георгиевские знамена трём гвардейским мотострелковым бригадам в зоне проведения СВО

Командующий 51-й армией Южного военного округа вручил Георгиевские знамена трём гвардейским мотострелковым бригадам в зоне проведения СВО

Георгиевские знамена вручены частям 51-й гвардейской общевойсковой армии от имени Президента Российской Федерации.

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