ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Majesty
    Парнокопытное, тебя за язык я не тянула. Тебе сказала я много раз  на этом сайте- не пиши мне никогда. Забудь мой ник...Налог на бездетно...
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    Да там не просто быдло. Там больные на головку люди.Соседка устроила ...
  • Владимир Соколов
    и то правда))зачем бабе думать, если в нее уже давно вложили правильный ответ😂Стыдят только мат...

Стыдят только матерей отказников- а где папаши? Портрет отца брошенного ребенка.

Стыдят только матерей отказников- а где папаши? Портрет отца брошенного ребенка.

Во первых строках письма хочу сразу сказать, чтобы мне ничего не приписали- я за рождаемость, у меня есть ребенок, просто достал уже перекос в сторону претензий к мамам.

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Комментарии
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Владимир Соколов
автор беспросветная глупая баба не знающая законов которыми мужчина низведён исключительно до бабского кошелька. и  вопрос про то где же отец надо задавать тем судьям которые в массовом порядке отбирают детей у мужчин. так же тем глупым бабам которые единолично хотят воспитывать своё чадо напрочь игнорируя мнение мужа и шантажируя его разводом.
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8 час.
Вероника Охапкина
Придурок
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6 час.
Владимир Соколов
и то правда))зачем бабе думать, если в нее уже давно вложили правильный ответ😂
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4 час.

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