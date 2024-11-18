Во первых строках письма хочу сразу сказать, чтобы мне ничего не приписали- я за рождаемость, у меня есть ребенок, просто достал уже перекос в сторону претензий к мамам.
Стыдят только матерей отказников- а где папаши? Портрет отца брошенного ребенка.
Комментарии
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Владимир Соколов
автор беспросветная глупая баба не знающая законов которыми мужчина низведён исключительно до бабского кошелька. и вопрос про то где же отец надо задавать тем судьям которые в массовом порядке отбирают детей у мужчин. так же тем глупым бабам которые единолично хотят воспитывать своё чадо напрочь игнорируя мнение мужа и шантажируя его разводом.
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8 час.
Вероника Охапкина
Придурок
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6 час.
Владимир Соколов
и то правда))зачем бабе думать, если в нее уже давно вложили правильный ответ😂
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4 час.
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