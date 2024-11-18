Стыдят только матерей отказников- а где папаши? Портрет отца брошенного ребенка.

Владимир Соколов

автор беспросветная глупая баба не знающая законов которыми мужчина низведён исключительно до бабского кошелька. и вопрос про то где же отец надо задавать тем судьям которые в массовом порядке отбирают детей у мужчин. так же тем глупым бабам которые единолично хотят воспитывать своё чадо напрочь игнорируя мнение мужа и шантажируя его разводом.