Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Легковушка на скорости влетела в магазин в Красном Луче и сбила людей за столиком.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Легковушка на скорости влетела в магазин в Красном Луче и сбила людей за столиком.
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