Глава ЦИК РФ Памфилова посетит Казань

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова посетит Казань во вторник, 15 апреля. По данным Госсовета РТ, Памфилова встретится с председателем Государственного совета Татарстана Фаридом Мухаметшиным.
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