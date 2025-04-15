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Татар-информ

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Глава ЦИК РФ Памфилова посетит Казань

Глава ЦИК РФ Памфилова посетит Казань

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова посетит Казань во вторник, 15 апреля. По данным Госсовета РТ, Памфилова встретится с председателем Государственного совета Татарстана Фаридом Мухаметшиным.

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