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Полиция дежурит возле барнаульских ТЦ после анонса массовых драк от "ЧВК Редан"

Толпы детей собрались в барнаульском ТЦ после анонса массовых драк от "ЧВК Редан" Правоохранители проводят профилактические беседы с отдельными детьми 5 марта участники "ЧВК Редан" обещали устроить массовую драку в торговых центрах Барнаула.

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