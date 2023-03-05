Полиция дежурит возле барнаульских ТЦ после анонса массовых драк от "ЧВК Редан"

Толпы детей собрались в барнаульском ТЦ после анонса массовых драк от "ЧВК Редан" Правоохранители проводят профилактические беседы с отдельными детьми 5 марта участники "ЧВК Редан" обещали устроить массовую драку в торговых центрах Барнаула.
Толпы детей собрались в барнаульском ТЦ после анонса массовых драк от "ЧВК Редан" Правоохранители проводят профилактические беседы с отдельными детьми 5 марта участники "ЧВК Редан" обещали устроить массовую драку в торговых центрах Барнаула.
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