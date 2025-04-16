Как будет работать городской транспорт в Рязани в Пасху

В связи с предстоящими православными праздниками «Пасха», «Красная горка» и «Радоница», которые традиционно сопровождаются массовыми посещениями храмов и кладбищ, в Рязани будут введены изменения в работе городского транспорта.
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