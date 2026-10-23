🚍Частные автобусы выйдут на маршруты «Крымтроллейбуса». Предприятию разрешили брать их в аренду Глава Крыма Сергей Аксёнов разрешил предприятию «Крымтроллейбус» арендовать автобусы у частных перевозчиков, чтобы увеличить количество транспорта на маршрутах.