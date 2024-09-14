Смирнов заявил, что в Курской области объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность объявили на территории Курской области утром 14 сентября. О введении особого режима в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
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