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В России нашли добровольцев для испытания вакцины от рака

В России нашли добровольцев для испытания вакцины от рака

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Минздрав России нашел добровольцев для испытания вакцины от рака. Соответствующее заявление сделал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

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