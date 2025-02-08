В России нашли добровольцев для испытания вакцины от рака

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Минздрав России нашел добровольцев для испытания вакцины от рака. Соответствующее заявление сделал главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии