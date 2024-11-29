Спортивная школа «Рекорд» в Братске получила новый инвентарь для юных талантов

Мэр города Александр Дубровин поделился радостью в своем Telegram-канале (16+), что в бассейнах спорткомплексов «Солнечный» и «Таежный» появились новинки: доски для плавания, дыхательные тренажеры, ласты и многое другое.
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