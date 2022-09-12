Страна и люди

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В Крыму упал российский истребитель Су-34

В Крыму упал российский истребитель Су-34

В Крыму утром 11 сентября упал российский военный самолет Об этом сообщает издание Baza. Telegram-канал утверждает, что это произошло около 6:00 на северо-западе полуострова, на границе Раздольненского и Красноперекопского районов республики.

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