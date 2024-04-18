Какую революцию и для кого готовит с подачи Запада президент Зурабишвили

﻿﻿Комитет по правовым вопросам парламента Грузии поддерживает законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который потребует от неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из зарубежных стран, регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодный отчет что ситуация в стране стала ухудшаться.