Какую революцию и для кого готовит с подачи Запада президент Зурабишвили

Комитет по правовым вопросам парламента Грузии поддерживает законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который потребует от неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из зарубежных стран, регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодный отчет что ситуация в стране стала ухудшаться.
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