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Назвали «клеветнической кампанией»: в WADA опровергли информацию об утерянных перед Олимпиадой допинг-тестах

Назвали «клеветнической кампанией»: в WADA опровергли информацию об утерянных перед Олимпиадой допинг-тестах

Американская газета The New York Times опубликовала расследование, из которого следует, что Всемирное антидопинговое агентство потеряло возможность сопоставить результаты сотен положительных тестов со сдавшими их спортсменами в преддверии Олимпиады в Париже.

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