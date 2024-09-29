Назвали «клеветнической кампанией»: в WADA опровергли информацию об утерянных перед Олимпиадой допинг-тестах

Американская газета The New York Times опубликовала расследование, из которого следует, что Всемирное антидопинговое агентство потеряло возможность сопоставить результаты сотен положительных тестов со сдавшими их спортсменами в преддверии Олимпиады в Париже.
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