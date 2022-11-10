Дочь челябинского экс-губернатора потребовала арестовать имущество двух бизнес-партнеров

Сумма требований составляет по миллиарду на каждого.Дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского собирается взыскать по миллиарду с двух бывших бизнес-партнеров компании "Монтажник", которая была семейным бизнесом скандального главы региона.