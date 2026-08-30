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Россиянин 64 года подряд дарил цветы жене

Россиянин 64 года подряд дарил цветы жене

Трогательная история пожилой пары из России стала вирусной после публикации видео в соцсетях. На кадрах 90-летний мужчина выбирает в магазине большой букет для своей 86-летней супруги, которую ласково называет Нинуськой.

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