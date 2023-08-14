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Фелипе Масса: «Вплоть до 2026 года Ферстаппен будет выигрывать все»

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса поделился мнением о перспективах Макса Ферстаппена в ближайшие годы.

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