Жительница США поставила украинца в тупик неожиданным вопросом о России

Сергей ЕПолитикаЖительница США поставила украинца в тупик неожиданным вопросом о России Корреспондент украинского издания «Страна» Василий Апасов побывал в США, где пообщался с местными жителями.Вернуться к статье119НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТОТерехов ОлегДа кому вы на хрен нужны?ВКВалерий КокаревВ своё время, мне приходилось общаться с разными слоями общества в разных странах, и задавая им вопросы о нахождении стран в географическом пространстве, многие из них не могли ответить на элементарные вопросы, допустим в Канаде - не представляли себе где Япония, африканцы вообще толком не представляли себе, где Россия, а где Китай. И так, далее. Вопрос стоит прежде всего в уровне образования в той или иной стране.Homo Sapiensну, тупые пиндосы, прав был Задорнов! А у хохлов мания величия!ННиколайНет такого новообразования!!!карюкалов вячеславА как же-"весь мир с нами"?АнатолийВ реальности суть формулы "весь мир..." в том, что это руководство Запада, которое действительно с Украиной, но ровно в той мере, в какой Украина работает на Запад и является его инструментом против России. Вообще цель, устроенного с Украиной в 2014-м, - Россия. На этом всё. А простому обывателю из почти всех 8 млрд. Украина хоть сама по себе, хоть с Крымом и Донбассом ровно пополам и пофигу.Владимир КочубейПотому что такой страны - Украина, никогда не существовало, не существует и не будет существовать, как отдельное от России государство. А это государственное новообразование - пародия на государство, тем более сейчас, с такой пародией на президента, как Зе - Кровавый клоун.НадеждаСмешные эти каклы, они почему-то решили, что весь мир следит и переживает о несуществующем государстве под название РУина...)ВПВАлентина ПлаксинаВ мире так,это только Украина мнит пупом земли и " самая лучшая в мире армия", а она никто , просто с клаптиков шитое одеяло и в будущем изорвется, износившись от самовеличия и нищеты.Анатолий Селивановдолбодятлы хохлы - все они (иностранцы, в том числе и американцы) признают любого иноязычного как Росссиянина, что и Было всегдаАлександр Токмаковнужно было показать для наглядности размалёванную проститутку в жёлто-блакидном наряде с кастрюлей с эмблемой свастики на голове, с факелом в руках и объяснить, что это образ украины. Может быть тогда и поняли и запомнили, что это за странаКомментировать
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