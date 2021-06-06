Происшествия

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В Амурской области полицейские провели семинар для работников социального учреждения для несовершеннолетних

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» сотрудники МО МВД России «Мазановский» Амурской области посетили подшефное учреждение Сапроновский социально-реабилитационный центр «Парусник Надежды».

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