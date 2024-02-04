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В России один из штрафов для автомобилистов может вырасти в 10 раз

В России один из штрафов для автомобилистов может вырасти в 10 раз

В России могут увеличить штрафы для автомобилистов. Как сообщает «РИА Новости», в Госдуму внесен законопроект, который предполагает увеличение наказание за невыполнение требований сотрудников контролирующих органов об остановке транспорта и нарушение правил перевозки грузов.

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