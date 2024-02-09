Путин: всему миру ясно, что произошло с «Северными потоками»

Президент России Владимир Путин заявил, что всему мировому сообществу понятно, что именно произошло с российскими газопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые были взорваны в сентябре 2022 года.
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