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  • Игорь
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  • No Name
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Франция направила бойцов Иностранного легиона на поддержку ВСУ в Славянске

Франция направила бойцов Иностранного легиона на поддержку ВСУ в Славянске

Сто из полутора тысяч бойцов французского Иностранного легиона уже прибыли на Украину100 артиллеристов и разведчиков из Франции перебазировали в Славянск ДНР, где находятся позиции 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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