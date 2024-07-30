Негодяя и просто сволочь оставили без последних штанов

Надежда

Вы обратите внимание, что в Израиль уезжают многие, но остаются там далеко не все. Получают гражданство и едут на ПМЖ в другие страны. Даже наша "примадонна" не смогла вынести пекло в полгода, после чего начинается сезон дождей и снова пекло! Это нужно иметь недюжинное здоровье, чтобы жить в таких условиях. Если вы такое имеете, то я за вас искренне рада)