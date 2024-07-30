Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Негодяя и просто сволочь оставили без последних штанов

Негодяя и просто сволочь оставили без последних штанов

У Невзоровых изъяли землю, дом и машину Суд признал супругов Невзоровых экстремистским объединением и изъял их имущество Супругов Невзоровых признали экстремистским объединением.

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Комментарии
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Надежда
Вы обратите внимание, что в Израиль уезжают многие, но остаются там далеко не все. Получают гражданство и едут на ПМЖ в другие страны. Даже наша &quot;примадонна&quot; не смогла вынести пекло в полгода, после чего начинается сезон дождей и снова пекло! Это нужно иметь недюжинное здоровье, чтобы жить в таких условиях. Если вы такое имеете, то я за вас искренне рада)
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10 час.
Надежда
Вовка зеленый дал гражданство Украины &quot;за особые заслуги перед Украиной&quot;) Но неврозов не решился ехать у куйыв из страха, что нацики там могут его пристрелить, как мужика машки максаковой воронкова)
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10 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.Не ссы.Смелее.
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2 час.

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