У Невзоровых изъяли землю, дом и машину Суд признал супругов Невзоровых экстремистским объединением и изъял их имущество Супругов Невзоровых признали экстремистским объединением.
Негодяя и просто сволочь оставили без последних штанов
Комментарии
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Надежда
Вы обратите внимание, что в Израиль уезжают многие, но остаются там далеко не все. Получают гражданство и едут на ПМЖ в другие страны. Даже наша "примадонна" не смогла вынести пекло в полгода, после чего начинается сезон дождей и снова пекло! Это нужно иметь недюжинное здоровье, чтобы жить в таких условиях. Если вы такое имеете, то я за вас искренне рада)
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10 час.
Надежда
Вовка зеленый дал гражданство Украины "за особые заслуги перед Украиной") Но неврозов не решился ехать у куйыв из страха, что нацики там могут его пристрелить, как мужика машки максаковой воронкова)
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10 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.Не ссы.Смелее.
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2 час.
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