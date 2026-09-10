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10 знаменитых игроков, которые так и не смогли найти себе команду на сезон

10 знаменитых игроков, которые так и не смогли найти себе команду на сезон

Звездные свободные агенты.Летнее трансферное окно в Европе закрылось, но на рынке свободных агентов осталась целая россыпь звезд, которые пока так и не нашли новый вызов в карьере.

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