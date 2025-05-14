58-летняя Сальма Хайек снялась обнажённой для Sports Illustrated

Сальма Хайек стала героиней нового номера культового спортивного журнала Sports Illustrated. 58-летняя мексиканская актриса снялась для обложки и фотосессии в бикини, а на нескольких кадрах позировала топлес.
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