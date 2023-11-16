Российские аграрии собрали более 140 млн тонн зерна к 1 ноября

К 1 ноября 2023 года российские хозяйства всех категорий собрали 140,59 миллиона тонн зерна, что на 7,7% меньше, чем годом ранее (152,3 миллиона тонн), сообщает 16 ноября ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
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