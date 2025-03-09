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Царьград

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Ян Гагин: Украинские беженцы представляют угрозу безопасности США

Ян Гагин: Украинские беженцы представляют угрозу безопасности США

Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что украинские беженцы, устраивающие митинги в США и ЕС, представляют угрозу безопасности стран пребывания.

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