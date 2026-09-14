Кузбасс вошел в топ-2 регионов РФ по росту безработицы

Росстат зафиксировал рост безработицы в Кемеровской области по итогам второго квартала 2026 года. Показатель увеличился на 0,7 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что вывело Кузбасс в число регионов с наиболее заметной отрицательной динамикой.