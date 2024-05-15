Муниципальные власти предупреждают землевладельцев о необходимости уничтожения амброзии

В связи с появлением амброзии Тудор Гырбу, исполняющий обязанности администратора "Ассоциации по управлению зелеными насаждениями", предупреждает землевладельцев о необходимости принять все меры по борьбе с этим растением, чтобы избежать влияния пыльцы амброзии на здоровье населения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии