Муниципальные власти предупреждают землевладельцев о необходимости уничтожения амброзии

В связи с появлением амброзии Тудор Гырбу, исполняющий обязанности администратора "Ассоциации по управлению зелеными насаждениями", предупреждает землевладельцев о необходимости принять все меры по борьбе с этим растением, чтобы избежать влияния пыльцы амброзии на здоровье населения.