Паническая газовая атака: Катар и Украина нанесли двойной удар по Европе

Станислав Митрахович: Российские поставщики заработают больше, сегодняшний рост на бирже уже учтен Михаил Зубов Фото: Виталий Грабар/ ТАСС Материал комментируют: Станислав Митрахович Россия извлечёт выгоду из газовой лихорадки, которая нахлынула на Евросоюз.