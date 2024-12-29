Паническая газовая атака: Катар и Украина нанесли двойной удар по Европе

Станислав Митрахович: Российские поставщики заработают больше, сегодняшний рост на бирже уже учтен Михаил Зубов Фото: Виталий Грабар/ ТАСС Материал комментируют: Станислав Митрахович Россия извлечёт выгоду из газовой лихорадки, которая нахлынула на Евросоюз.
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