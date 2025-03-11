Пермское вымирание: Как повышение температуры на 10 градусов вызвало крупнейшее массовое вымирание в истории Земли?

252 миллиона лет назад Земля содрогнулась в апокалиптическом катаклизме. Массовое пермское вымирание стерло с лица планеты большую часть жизни, оставив после себя лишь бледные тени некогда процветающих экосистем.
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