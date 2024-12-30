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Холанд о «Ман Сити»: «Взлеты и падения, но всегда вместе. Будем и дальше стараться в 2025-м»

«Взлеты и падения, но всегда с нашими ребятами. Будем и дальше стараться вместе в 2025-м. «Горожане»! », – написал форвард «Манчестер Сити».

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