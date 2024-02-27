Отцы Новосибирска вывозят мирных жителей из Авдеевки

Это была уже 9-ая по счёту командировка в зону СВО, рассказывают волонтеры. Новосибирцы доставили и распределили между подразделениями в ЛНР, ДНР и Запорожской области гуманитарный груз, а также встретились с депутатом Заксобрания региона Сергеем Конько и его подчинёнными, которые проходят службу в батальоне «Вега».