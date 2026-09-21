🗳 Выборы депутатов Госдумы в Крыму прошли спокойно и в штатном режиме. На участках работали более 2,5 тысячи наблюдателей Общественная палата РК принимала участие в наблюдении за избирательным процессом.
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