Фейковое интервью: Семья Шумахера выиграла в суде по иску против немецкого издательства

Семья Михаэля Шумахера отсудила у немецкого издательства Funke Mediengruppe 200 000 евро в качестве компенсации за публикацию фейкового интервью с легендарным гонщиком "Формулы-1", которое было сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ).
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