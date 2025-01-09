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Петербургский дневник

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Названы три качества, который чаще всего требовались петербуржцам в 2024 году

Названы три качества, который чаще всего требовались петербуржцам в 2024 году

В списке оказалась и лояльность к переработкам В «тройку» социальных навыков, которые чаще требовались жителям Петербурга в 2024 году, — адаптивность, коммуникабельность и лояльность к переработкам, рассказали аналитики сервиса SuperJob.

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