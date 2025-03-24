Футбольный менеджер Тимур Гурцкая рассказал о том, как главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил ему, почему вызвал Артема Дзюбу в национальную команду на товарищеские матчи с Гренадой (5:0) и Замбией.
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