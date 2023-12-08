Замок Данноттар, Шотландия

Замок Даннотар (на шотландском гэльском: Dùn Fhoithear, "форт на пологом склоне")разрушенная средневековая крепость, расположенная на скалистом мысу на северо-восточном побережье Шотландии, примерно в 2 милях (3 километрах) к югу от Стоунхейвена.