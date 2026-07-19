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Бен Аскрен завершил карьеру после схватки с Мухаммадом: «Легкие болят, ноги не держат. Это мой последний выход на ковер»

Экс-боец UFC Бен Аскрен объявил об уходе из спорта после борцовской схватки с Белалом Мухаммадом на турнире RAF 11.

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