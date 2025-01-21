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Царьград

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Собянин: Москва получила более 24,8 тыс. единиц нового медоборудования

Собянин: Москва получила более 24,8 тыс. единиц нового медоборудования

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о поставке более 24,8 тысяч единиц медицинского оборудования в столичные больницы.

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