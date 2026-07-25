«Это не просто удар, а сигнал»: Перенджиев о последствиях поражения выставки дронов под Киевом

Поражение выставки БПЛА приведёт к задержке поставок дронов, считает военный эксперт.Российский удар по выставке дронов в Киевской области нанёс серьёзный урон украинскому оборонно-промышленному комплексу.
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