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Царьград

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«Это не просто удар, а сигнал»: Перенджиев о последствиях поражения выставки дронов под Киевом

«Это не просто удар, а сигнал»: Перенджиев о последствиях поражения выставки дронов под Киевом

Поражение выставки БПЛА приведёт к задержке поставок дронов, считает военный эксперт.Российский удар по выставке дронов в Киевской области нанёс серьёзный урон украинскому оборонно-промышленному комплексу.

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