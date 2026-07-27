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Журнал «Профиль»

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Бизнес сможет избежать штрафов: Путин подписал закон об освобождении от наказания в обмен на исправление нарушений

Бизнес сможет избежать штрафов: Путин подписал закон об освобождении от наказания в обмен на исправление нарушений

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых начато производство по делу об административном правонарушении, смогут избежать наказания при условии исполнения соглашения об исправлении всех нарушений, заключенного с надзорным органом.

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