Бизнес сможет избежать штрафов: Путин подписал закон об освобождении от наказания в обмен на исправление нарушений

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в отношении которых начато производство по делу об административном правонарушении, смогут избежать наказания при условии исполнения соглашения об исправлении всех нарушений, заключенного с надзорным органом.
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