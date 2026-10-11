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Гол Захаряна помог «Реалу Сосьедад» обыграть «Депортиво» — видео

В матче 8-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» на своем поле одержал победу над «Депортиво» (3:2).В матче 8-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» на своем поле одержал победу над «Депортиво» (3:2).

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