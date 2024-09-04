Путин осмотрел корвет «Резкий» Приморской флотилии

Президент России Владимир Путин в пункте базирования Приморской флотилии осмотрел корвет «Резкий».Корвет «Резкий» является четвертым в серии многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380, которые были построены на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота.