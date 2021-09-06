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Секретами успешного ИТ-стартапа поделились амбассадоры конкурса "Цифровой прорыв" на ВЭФ

Секретами успешного ИТ-стартапа поделились амбассадоры конкурса "Цифровой прорыв" на ВЭФ

В рамках молодёжной программы Восточного экономического форума (6+) Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв 2021" (16+) и АНО "Россия — страна возможностей" провели деловую секцию, посвящённую развитию бизнеса в цифровую эпоху и созданию успешных стартапов.

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