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Царьград

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Трамп и Зеленский: Битва за украинские полезные ископаемые и миллиарды

Трамп и Зеленский: Битва за украинские полезные ископаемые и миллиарды

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытках администрации Дональда Трампа заключить соглашение с Киевом по контролю над украинскими ископаемыми.

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